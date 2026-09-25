Кіраўнік МЗС Беларусі абмеркаваў адкрыццё пасольства ў Пхеньяне і бязвіз з КНДР

Беларусь працягвае работу на палях саміту Генеральнай асамблеі ААН. Кіраўнік беларускага МЗС правёў шэраг двухбаковых сустрэч.

На перамовах з намміністра замежных спраў КНДР бакі абмеркавалі адкрыццё пасольства Беларусі ў Пхеньяне, гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва і падрыхтоўку пагаднення аб бязвізавых паездках для грамадзян дзвюх краін.

Дыпламаты падкрэслілі якасна новы ўзровень адносін, падмуркам для якіх стаў афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў КНДР у сакавіку 2026 года.

Максім Рыжанкоў таксама пагутарыў з кубінскім калегам. Беларускі бок пацвердзіў нязменную падтрымку братэрскага народа і выказаў сур'ёзную заклапочанасць сітуацыяй, якая складваецца вакол Кубы.

Кіраўнік МЗС Беларусі запэўніў у працягванні гуманітарнай падтрымкі Гаваны з боку Мінска. У верасні на востраў была дастаўлена чарговая партыя гуманітарнай дапамогі, уключаючы сухое малако і медыкаменты.

Беларускі дыпламат таксама даў інтэрв'ю расійскім інфармацыйным агенцтвам РІА Навіны і ТАСС, у якіх выказаў падыходы Беларусі па асноўных пытаннях міжнароднага парадку і ўзаемадзеяння з арганізацыямі сістэмы ААН.