Кіраўнікі Мінфінаў Расіі і ЗША абмеркавалі план мірнага ўрэгулявання ва Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Украінскі канфлікт стаў тэмай гутаркі міністраў фінансаў ЗША і Расіі на палях саміту кіраўнікоў Мінфінаў і Цэнтрабанкаў краін "Вялікай дваццаткі". Мерапрыемства праходзіць у амерыканскім Эшвіле.
Паводле інфармацыі тэлеканала CNBC, бакі абмеркавалі магчымы план мірнага ўрэгулявання, а таксама закранулі сферы ўзаемных інтарэсаў.
Амерыканскі міністр заявіў, што Вашынгтон не дапускае ніякіх эканамічных паслабленняў для Расіі або дамоўленасцяў па іншых пытаннях да завяршэння канфлікту. Тым не менш сустрэча падкрэсліла гатоўнасць Вашынгтона аднавіць дыпламатычныя каналы высокага ўзроўню з Масквой.