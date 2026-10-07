Кіраўнікі МЗС краін СНД узгаднілі праект заявы да 35-годдзя Садружнасці

Міністры замежных спраў у Туркменістане на пасяджэнні Савета міністраў замежных спраў краін СНД узгаднілі праект заявы кіраўнікоў дзяржаў у сувязі з 35-годдзем Садружнасці. Аб гэтым па выніках пасяджэння заявіў генеральны сакратар СНД Сяргей Лебедзеў, перадае БЕЛТА.

Паводле слоў генеральнага сакратара, на пасяджэнні міністры асноўны час удзялілі абмеркаванню актуальных пытанняў міжнароднага парадку дня і ўзаемадзеяння ў рамках Садружнасці. Прынята рашэнне аб правядзенні чарговага пасяджэння Савета міністраў замежных спраў у красавіку 2027 года ў Бішкеку.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 8 і 9 кастрычніка зробіць рабочы візіт у Туркменістан, дзе прыме ўдзел у пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД. Лідары краін абмяркуюць узаемадзеянне ў рамках Садружнасці Незалежных Дзяржаў, якой у гэтым годзе спаўняецца 35 гадоў. Аляксандр Лукашэнка ў сваім выступленні на пасяджэнні выкажа пазіцыю беларускага боку па актуальных тэмах дзейнасці СНД, а таксама аб патэнцыяле і далейшых перспектывах гэтага міжнароднага аб'яднання.

На парадку дня пасяджэння ўвогуле больш за паўтара дзясятка пытанняў. Яны ў тым ліку датычацца сацыяльнага развіцця і якасці жыцця, транспартнай звязанасці СНД, сумеснай работы ў інфармацыйнай прасторы, супрацоўніцтва ў праваахоўнай сферы, захавання гістарычнай памяці.