Літва не плануе забараняць аўтобусныя рэйсы ў Беларусь
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Літва не плануе забараняць аўтобусныя рэйсы ў Беларусь. Аб гэтым заявіў міністр транспарту і камунікацый Юрас Тамінскас.
Ён адзначыў, што Вільнюс мае намер цвяроза ацэньваць сітуацыю. А кіраўнік літоўскага ўрада растлумачыў, што такі крок можа быць зроблены толькі з меркаванняў бяспекі.
Між тым ад разведкі Літвы інфармацыі аб неабходнасці закрыцця мяжы не паступала.
Раней у Сейме заклікалі ўлады ўзяць прыклад з Рыгі і поўнасцю забараніць з 2027 года рэгулярныя аўтобусныя перавозкі ў Беларусь і Расію. Аднак прэм'ер Літвы нагадаў, што ў Латвіі хутка выбары, таму ў Рызе могуць гучаць разнастайныя палітычныя прапановы.