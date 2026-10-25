Маск заблакіраваў Украіне доступ да Starlink для навядзення ўдарных дронаў
Ілан Маск заблакіраваў Кіеву выкарыстанне спадарожнікаў Starlink для навядзення ўдарных беспілотнікаў.
Амерыканскі мільярдэр адкрыта абвінаваціў Узброеныя сілы Украіны ў грубым парушэнні правіл сэрвісу. Па яго словах, цывільная сетка ніколі не прызначалася для наступальных налётаў і забойства людзей.
Маск нагадаў, што для баявых задач у Пентагона ёсць асобная закрытая сістэма Starshield, і толькі ўлады Злучаных Штатаў маюць права вырашаць, як ёй кіраваць.