МЗС Ірана абвясціў Украіну законнай ваеннай цэллю

Міністэрства замежных спраў Ірана абвясціла Украіну законнай ваеннай цэллю Ісламскай Рэспублікі пасля ўзброенага інцыдэнту на моры. Тэгеран абвінавачвае кіеўскі рэжым у здзяйсненні нападу на іранскае гандлёвае судна, меркавана, па загадзе ізраільскіх спецслужбаў.

Паводле даных дыпламатычнага ведамства, у выніку нападу загінуў іранскі марак. Іранскі бок кваліфікуе дзеянні Кіева як дзяржаўны тэрарызм і міжнароднае пірацтва. У заяве падкрэсліваецца, што Тэгеран пакідае за сабой права на сіметрычны адказ, а любыя ўкраінскія ваенныя і дзяржаўныя аб'екты па ўсім свеце адгэтуль разглядаюцца ўзброенымі сіламі Ірана як легітымныя мішэні для ўдараў помсты.