На выбарах прэзідэнта Тайваня лідзіруе прыхільнік незалежнасці вострава
На Тайвані завяршаецца падлік галасоў на прэзідэнцкіх выбарах. Імаверна, пераможца ўжо вызначыўся - гэта Лай Ціндэ ад кіруючай Дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі. Ён набірае 43 % галасоў.
Перамога Ціндэ не абяцае востраву нічога добрага. Напрыклад, ён мае намер змяніць афіцыйную назву гэтай адміністрацыйнай акругі з "Рэспублікі Кітай" на "Рэспубліку Тайвань". У Пекіне на гэта абяцаюць адказаць самымі радыкальнымі мерамі.
Ціндэ - за паслабленне эканамічных сувязяў з мацерыковым Кітаем і ўмацаванне такіх з Амерыкай. У Пекіне разглядаюць поспех гэтага дзеяча, як запуск самага негатыўнага сцэнарыя развіцця падзей у рэгіёне.