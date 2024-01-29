3.74 BYN
Парыж рыхтуецца да блакады фермераў
Парыж рыхтуецца да блакады фермераў. У раён найбуйнейшага ў Еўропе харчовага рынку ў Рунжы каля французскай сталіцы сцягнутыя сілавікі і бранятэхніка. Таксама прыняты меры супраць блакіравання аэрапортаў. Кіраўнік МУС Францыі заявіў аб разгортванні "значных абарончых сіл" пасля таго, як прафсаюз анансаваў поўную блакаду Парыжа і найбліжэйшых дэпартаментаў, каб "ні адзін грузавік не мог забяспечваць" горад. Акцыя падоўжыцца не менш чым 5 дзён.
Трактарныя маршы з перакрыццем дарог ужо прымусілі Макрона пайсці на ўступкі і, у прыватнасці, адмовіцца ад скарачэння субсідый на дызельнае паліва. Аднак праблему нядобрасумленнай канкурэнцыі ў выглядзе таннай замежнай сельгаспрадукцыі ўлады Францыі вырашыць не здольныя.