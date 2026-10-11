Польшча і Нарвегія ствараюць фарпост НАТА на Балтыцы
Польшча і Нарвегія ствараюць стратэгічны фарпост НАТА на Балтыцы. Гаворка ідзе пра фарміраванне ваенна-прамысловага макрарэгіёна "Кашубія" ў Паморскім ваяводстве. У аснове праекта - буйныя інвестыцыі нарвежскага абароннага гіганта ў польскія прадпрыемствы, якія зоймуцца вытворчасцю перадавых узбраенняў.
У прыватнасці, на базе новага кластара разгортваецца вытворчасць беспілотных вежавых модуляў, сістэм барацьбы з БПЛА, а таксама марскіх беспілотных апаратаў.
Пры гэтым Варшава плануе не толькі нарасціць вытворчасць узбраенняў, але і з дапамогай Нарвегіі стварыць прамысловую і тэхналагічную базу для "беспілотных" аперацый на Балтыцы.