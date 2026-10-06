Польшча нарошчвае колькасць войскаў на ўсходзе краіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польшча нарошчвае колькасць войскаў на ўсходзе краіны, заявіў кіраўнік польскага Мінабароны. Паводле яго слоў, перакідка войскаў вядзецца ў рамках плана па ўмацаванні мяжы.
У Люблінскім ваяводстве ствараюцца новыя падраздзяленні ў складзе 18-й механізаванай дывізіі. У горадзе Білгарай будуць дыслакаваны мотастралковы батальён і падраздзяленні СПА, а ў Лукаве сфарміраваны падраздзяленні беспілотных сістэм з перспектывай разгортвання профільнай брыгады.
Кіраўнік польскага Мінабароны таксама паведаміў пра размяшчэнне зенітных ракетных комплексаў Patriot у раёне аэрапорта Свіднік. Яны з'явяцца ва ўсходнім рэгіёне ўпершыню.