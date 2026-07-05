Прымусовая мабілізацыя перарасла ў масавае пабоішча ў Днепрапятроўску





У Днепрапятроўску прымусовая мабілізацыя перарасла ў масавае пабоішча. Супрацоўнікі ТЦК сілай завалаклі мужчыну ў аўтамабіль, адштурхнуўшы за шыю жанчыну, якая спрабавала абараніць яго. Відавочцы не засталіся ўбаку: людзі пайшлі на штурм машыны, выломлівалі дзверы, разбівалі вокны, у ход пайшлі цэгла і пярцовы газ.

Выратаваць затрыманага не ўдалося - ваенкамы паехалі разам з ім. Раней таксама стала вядома, што ва Украіне пад гвалтоўную мабілізацыю падпадаюць не толькі прадстаўнікі рабочых прафесій, але і супрацоўнікі навуковых устаноў.