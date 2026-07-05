Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

Пуцін і Трамп правялі канструктыўную і дзелавую размову па тэлефоне

media img

Гадзіна і 25 хвілін на прамой сувязі: Уладзімір Пуцін і Дональд Трамп правялі новую тэлефонную размову. Чацвёртая з пачатку 2026 года размова прэзідэнтаў Расіі і ЗША на гэты раз адбылася па ініцыятыве амерыканскага боку.

Памочнік расійскага лідара Юрый Ушакоў назваў дыялог дзелавым і вельмі канструктыўным.

Размова пачалася на сімвалічнай ноце: Уладзімір Пуцін павіншаваў Дональда Трампа з Днём незалежнасці ЗША і нагадаў пра уклад Расіі ў станаўленне амерыканскай дзяржаўнасці.

У цэнтры міжнароднага парадку дня аказалася Украіна. Пуцін азнаёміў Трампа з рэальнай карцінай на полі бою, дзе расійскія байцы наступаюць па ўсёй лініі судотыку. Трамп, у сваю чаргу, пацвердзіў гатоўнасць да хутчэйшаага спынення баявых дзеянняў і пошуку мірных рашэнняў.

Бакі ў тым ліку адзначылі важнасць захавання далейшых кантактаў і ўмовіліся зноў стэлефанавацца ў найбліжэйшы час.

Разделы:

У свецеРасіяЗША
x

Чытайце таксама