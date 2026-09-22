Работнікі нямецкага аўтапрама выйшлі на масавыя мітынгі на фоне цяжкага крызісу ў індустрыі
Работнікі нямецкага аўтапрама выйшлі на масавыя мітынгі на фоне цяжкага крызісу ў індустрыі - акцыя закранула прыкладна 280 населеных пунктаў краіны.
Дэманстрацыі праходзілі каля штаб-кватэр аўтаканцэрнаў, а таксама каля заводаў пастаўшчыкоў аўтакампанентаў. Усяго ў маршах прынялі ўдзел 175 тыс. чалавек. Удзельнікі патрабуюць гарантый занятасці і інвестыцый у аўтапрам краіны, які спрабуе выжыць ва ўмовах слабага попыту і канкурэнцыі з боку кітайскіх вытворцаў. Нямецкія вытворцы таксама застаюцца пад ціскам з-за тарыфаў ЗША. Адбіваюцца таксама выдаткі, звязаныя з пераходам на вытворчасць электрамабіляў.
Аўтапрам вымушаны ісці на такія меры, як закрыццё заводаў, што азначае страту працоўных месцаў. Напрыканцы першага паўгоддзя ў аўтамабільным сектары ФРГ была занята 691 тысяча чалавек, што стала мінімальным паказчыкам з моманту пачатку вядзення статыстыкі ў 2005 годзе.