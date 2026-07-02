Рыначная стыхія вярнулася: бензін у Польшчы падаражэў на 10-12 %

У Польшчы адчувальна выраслі цэны на бензін: да 1 ліпеня там быў замарожаны адзін з падаткаў, але зараз яго збор аднавіўся. Бензін падаражэў на 10-12 %.

Пікантнасць гэтай гісторыі ў тым, што аб перыядзе нафтавага крызісу ў Персідскім заліве польскія аўтамабілісты, здаецца, стануць успамінаць з настальгіяй: тады цэны былі ніжэйшыя і жорстка рэгуляваліся ўрадам. Зараз рыначная стыхія зноў узялася за справу, і як зараз будуць сябе адчуваць польскія вадзіцелі - вырашаюць карпарацыі, якія гандлююць палівам.