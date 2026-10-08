Школы Паўночнай Ірландыі заклікаюць да эканоміі
У Паўночнай Ірландыі да барацьбы з энергетычным крызісам вырашылі падысці вельмі арыгінальным спосабам - гэта значыць ніяк.
Мясцовы дэпартамент адукацыі разаслаў школам рэкамендацыі эканоміць на дзецях: скараціць ацяпленне, часцей выключаць святло ў класах, а ў выпадку халадоў не чапаць тэрмастаты, а прымушаць вучняў надзяваць цёплыя світары і курткі. Вось толькі дырэктараў школ ужо папярэдзілі, што выконваць распараджэнні чыноўнікаў не стануць нават пры жаданні.
Старыя будынкі школ, якія не бачылі капітальнага рамонту дзесяцігоддзямі, практычна не захоўваюць цяпло. Некаторыя памяшканні і ўвогуле неабходна ацяпляць кругласутачна, каб утрымліваць тэмпературу хаця б на мінімальна дапушчальным узроўні.