Наймацнейшую за пяць стагоддзяў засуху ў Еўропе прагназуюць метэаролагі

Засуха на паўднёвым захадзе Еўропы можа аказацца самай моцнай за пяць стагоддзяў, папярэджваюць метэаролагі. Усё пачалося з рэзкага дэфіцыту ападкаў у зімовы перыяд: на поўдні Францыі, напрыклад, не было ні дажджу, ні снегу 32 дні запар. Самай сур'ёзнай застаецца сітуацыя ў іспанскай Каталоніі: тут прыродныя рэзервуары запоўнены толькі на чвэрць, і ўлады ўжо пачалі нарміраваць ваду спажыўцам. Абмежаванні закранулі 6 мільёнаў чалавек. Рэкі перасыхаюць таксама ў Італіі: у азёрах Кома, Гарда і іншых найбуйнейшых у рэгіёне ўзровень вады нашмат ніжэйшы за ардынар. Прычынай лічыцца ўзрослая розніца ў атмасферным ціску паміж Афрыкай і Еўропай: зараз цёплыя франты з Сахары рухаюцца не на поўдзень, а на поўнач. Пакуль цяжка ацэньваць магчымыя страты аграсектару, але яны абяцаюць быць каласальнымі: сяляне паўднёвай Еўропы заўсёды рабілі стаўку на вырошчванне вільгацелюбівых раслін.