СМІ: Тэгеран прадэманстраваў ЗША доказы адсутнасці намераў атрымаць ядзерную зброю

У Жэневе працягваюцца перамовы дэлегацый Ірана і ЗША па ядзерным дасье. Пакуль ні адзін з бакоў не каменціраваў іх ход. Аднак, як адзначаюць СМІ, пакуль дамовіцца не ўдалося. Паведамляецца, што ЗША запатрабавалі ад Тэгерана дэмантаваць 3 свае асноўныя ядзерныя аб'екты і перадаць увесь узбагачаны уран.