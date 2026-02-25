3.75 BYN
СМІ: Тэгеран прадэманстраваў ЗША доказы адсутнасці намераў атрымаць ядзерную зброю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Жэневе працягваюцца перамовы дэлегацый Ірана і ЗША па ядзерным дасье. Пакуль ні адзін з бакоў не каменціраваў іх ход. Аднак, як адзначаюць СМІ, пакуль дамовіцца не ўдалося. Паведамляецца, што ЗША запатрабавалі ад Тэгерана дэмантаваць 3 свае асноўныя ядзерныя аб'екты і перадаць увесь узбагачаны уран.
Пры гэтым Вашынгтон прапануе ў абмен толькі мінімальнае змякчэнне санкцый. Іран жа, паводле інфармацыі СМІ, прапанову адхіліў, у адказ дапусціў замарозку ўзбагачэння урану на абмежаваны перыяд. Таксама адзначаецца, што Тэгеран прадэманстраваў амерыканцам доказы адсутнасці намераў атрымаць ядзерную зброю.