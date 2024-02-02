ЗША адобрылі план удараў па іранскіх аб'ектах

ЗША - на парозе адкрыцця новага фронту вайны на Блізкім Усходзе. Вашынгтон адобрыў план правядзення серыі атак па іранскіх аб'ектах, размешчаных у Іраку і Сірыі. Аб гэтым паведамляюць амерыканскія СМІ са спасылкай на афіцыйных асоб ЗША. Удары плануецца наносіць на працягу некалькіх дзён у якасці адказу на налёт беспілотнікаў на амерыканскую базу на іарданска-сірыйскай мяжы, у выніку якой загінулі трое амерыканскіх вайскоўцаў. Прычым сярод мэт - іранскі персанал і аб'екты, нягледзячы на тое, што Тэгеран адпрэчвае абвінавачанні ў дачыненні да атакі. Акрамя таго, вярхоўны лідар Ірана распарадзіўся пазбягаць прамога ваеннага канфлікту з ЗША і дыстанцаваць Тэгеран ад дзеянняў асобных груповак. Разам з тым арабская краіна рыхтуецца да мер у адказ на выпадак пачатку ваенных дзеянняў з боку Вашынгтона.