Тайланд узмацняе жорсткасць візавага рэжыму

Урад Тайланда зацвердзіў маштабную рэформу міграцыйных правіл, якая закране мільёны падарожнікаў. З 15 верасня Бангкок уразае праграму "віз па прыбыцці". Калі раней атрымліваць штамп у аэрапорце маглі грамадзяне 31 краіны, то зараз гэты фармат захаваецца ўсяго для трох дзяржаў: Беларусі, Азербайджана і Сербіі. Гэта значыць для беларускіх падарожнікаў умовы застаюцца ранейшымі. Уезд у каралеўства будзе ажыццяўляцца па візе па прыбыцці тэрмінам да 15 дзён.

У той жа час для грамадзян 60 іншых краін, уключаючы Расію, адмяняецца льготны 2-месячны перыяд: тэрмін іх бязвізавага знаходжання скарачаецца да 30 дзён. Таксама ўводзяцца абмежаванні па ўездзе праз сухапутныя межы: не больш за 2 разы на год, у той час як колькасць уездаў праз міжнародныя аэрапорты застаецца неабмежаванай.

Улады краіны адзначаюць, што новыя правілы закліканы ўзмацніць кантроль за нелегальнай міграцыяй і ценявой занятасцю замежнікаў.