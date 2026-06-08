3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
У Белым доме зноў адкрыта пагражаюць Ірану
Белы дом пераходзіць да адкрытых пагроз у адрас Тэгерана на фоне чарговага вітка эскалацыі на Блізкім Усходзе. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што Іран занадта зацягнуў узгадненне мірнага пагаднення і зараз "заплаціць" за прапушчаны шанц заключыць выгадную здзелку.
Амерыканскі лідар чарговы раз аб'явіў іранскія ўзброеныя сілы разгромленымі, аднак рэальнае становішча ў рэгіёне дэманструе гатоўнасць Ірана даць жорсткі адказ.
Пасля таго як авіяцыя ЗША нанесла ўдары па аб'ектах СПА ў раёне Армузскага праліва з-за інцыдэнту з амерыканскім верталётам, Тэгеран неадкладна ў адказ атакаваў ваенныя базы Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе.
Эксперты адзначаюць, што Вашынгтон спрабуе выкарыстаць метад сілавога націску, каб прымусіць іранскі бок прыняць рамачны мемарандум на амерыканскіх умовах, але прамыя дзеянні Ірана ў адказ паказваюць неэфектыўнасць такога шантажу.