3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
У Брукліне згарэла 174-гадовая рэфармацкая царква
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У самым цэнтры Нью-Ёрка згарэла царква, якая служыла адной з галоўных славутасцяў Брукліна. Драўляны будынак узвялі 174 годы таму назад. Для краіны, якая практычна пазбаўлена гістарычных помнікаў, царква стала ледзь не галоўным архітэктурным скарбам.
Згарэла яна за нейкія дзве гадзіны: падчас барацьбы з агнём пацярпеў адзін пажарны. Улады паведамляюць, што аднавіць будынак немагчыма. Руіны знясуць, царкву пабудуюць нанова. Прычыны драматычнага інцыдэнту высвятляе следства.