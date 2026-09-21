Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБлізкі Усход

У Эстоніі педагогі абвясцілі забастоўку з-за невыкананых абяцанняў па зарплатах

Аўтар:

Эстонія рыхтуецца да зрыву навучальнага працэсу з-за масавай забастоўкі педагогаў. 22 верасня прафсаюз работнікаў адукацыі правядзе агульнанацыянальную гадзінную папераджальную забастоўку.

У акцыі возьмуць удзел супрацоўнікі дзіцячых садкоў, прафвучылішчаў і школ па ўсёй краіне. Педагогі патрабуюць ад урада выканаць абяцанні і падняць мінімальныя аклады да 120 % ад сярэдняй зарплаты.

Прафсаюзы нагадваюць, што гэтыя абавязацельствы ўлады зафіксавалі ў пагадненні пасля буйной забастоўкі яшчэ 2 гады таму. Аднак на справе за гэты час суадносіны даходаў настаўнікаў да сярэдніх па краіне наадварот упалі на 6 %.

Раздзелы:

У свеце
x

Чытайце таксама