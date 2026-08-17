У Іране абвясцілі аб выгнанні ЗША з рэгіёна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Іран абвясціў аб выдварэнні амерыканскіх вайскоўцаў з рэгіёна. Камандуючы арміяй Ісламскай Рэспублікі Амір Хатамі заявіў, што Злучаным Штатам з гэтага часу забаронена ўваходзіць у Персідскі і Аманскі залівы, а таксама ў Армузскі праліў.
Генерал падкрэсліў, што амерыканскія базы больш ніколі не вернуцца да ранейшага статусу, Іран не дазволіць стварыць па суседстве аб'екты, мэта якіх - пагражаць Тэгерану, а самі амерыканцы фактычна выгнаны. Па словах іранскага ваеначальніка, Ісламская Рэспубліка ўжо замацавала сваю перамогу, канчаткова закрыўшы ключавую марскую артэрыю для Пентагона.
Фота РІА Навіны