3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
У Кіеве дэманціравалі помнік Булгакаву
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Кіеве знеслі помнік Булгакаву, размешчаны на Андрэеўскім спуску. У сацсетках з'явіўся відэазапіс, як заматаную скульптуру вязуць рабочыя.
Афіцыйна гэта тлумачыцца "пераглядам падыходаў да гістарычнай і культурнай спадчыны".
29 сакавіка 2024 года экспертная камісія Інстытута нацыянальнай памяці Украіны аб'явіла аднаго з самых вядомых выхадцаў Кіева "сімвалам расійскай імперскай палітыкі", "імперцам па светапоглядзе" і "заўзятым украінафобам".
Зараз на месцы помніка - пустое месца.