Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

У Кіеве дэманціравалі помнік Булгакаву

У Кіеве знеслі помнік Булгакаву, размешчаны на Андрэеўскім спуску. У сацсетках з'явіўся відэазапіс, як заматаную скульптуру вязуць рабочыя.

Афіцыйна гэта тлумачыцца "пераглядам падыходаў да гістарычнай і культурнай спадчыны".

29 сакавіка 2024 года экспертная камісія Інстытута нацыянальнай памяці Украіны аб'явіла аднаго з самых вядомых выхадцаў Кіева "сімвалам расійскай імперскай палітыкі", "імперцам па светапоглядзе" і "заўзятым украінафобам".

Зараз на месцы помніка - пустое месца.

Разделы:

У свецеУкраіна