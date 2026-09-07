У Крамлі ацанілі міратворчыя намаганні ЗША
Любыя спробы кантактаў па вырашэнні канфлікту ва Украіне - гэта крок да міру, заявіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дзмітрый Пяскоў. Ён падкрэсліў, што Масква высока цэніць міратворчыя намаганні амерыканскіх перагаворшчыкаў Стыва Уіткафа і Джарэда Кушнера, якія наведалі расійскую сталіцу.
Дзмітрый Пяскоў, прэс-сакратар прэзідэнта Расіі:
"Любыя спробы, больш або менш эфектыўныя, гэта адзін маленькі крок да міру. І мы сапраўды вельмі высока цэнім міратворчыя намаганні амерыканскіх перагаворшчыкаў. І Пуцін асабіста гаварыў, што ён высока цэніць намаганні прэзідэнта Трампа, што ён удзячны прэзідэнту Трампу за прыхільнасць гэтай арыентацыі на мір. Мы не выключаем, што можа адбыцца тэлефонная размова прэзідэнтаў па выніках паездкі амерыканскіх перагаворшчыкаў".
У Крамлі не выключаюць аднаўлення трохбаковага фармату перамоў. Аднак гаварыць пра дакладныя тэрміны і месца правядзення сустрэчы пакуль рана.