У Міжземным моры рыба фугу пачала нападаць на людзей

Грэчаскія СМІ б’юць трывогу: у Міжземным моры хутка распаўсюджваецца небяспечная рыба фугу. Від, які раней насяляў Індыйскі і Ціхі акіяны, трапіў у рэгіён праз Суэцкі канал і актыўна размнажаецца каля папулярных курортаў. Асабліва часта фугу з’яўляецца каля Крыта, у Саранічным заліве, каля Дадэканескіх астравоў і ўздоўж афінскага ўзбярэжжа.

Паводле звестак біёлагаў, рыба стала часцей нападаць на людзей. Яе ўкус неядавіты, але магутныя сківіцы здольныя наносіць глыбокія раны.

Пацярпелым раяць прамыць рану вадой з мылам, звярнуцца да ўрача для апрацоўкі і пры неабходнасці зрабіць прышчэпку ад слупняку.