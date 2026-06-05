3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
У Перу пройдзе вырашальны тур прэзідэнцкіх выбараў
Другі тур выбараў прэзідэнта з удзелам лідара кансерватыўнай партыі "Народная сіла" Кейка Фухіморы і кандыдата ад левай партыі "Разам за Перу" Роберта Санчэса пройдзе ў Перу. Выбарчыя ўчасткі адкрыюцца ў 07:00 па мясцовым часе (15:00 па мінскім часе) і будуць працаваць да 17:00 (01:00 8 чэрвеня па мінскім часе). Пра гэта паведамляе ТАСС.
У першым туры выбараў, які прайшоў 12 красавіка, за Фухіморы прагаласавалі 17,192 % выбаршчыкаў, за Санчэса - 12,039 %. Перадвыбарныя апытанні перад другім турам паказалі невялікі разрыў паміж кандыдатамі.
Абраны па выніках другога тура прэзідэнт стане дзявятым з ліпеня 2016 года. Апошні абраны на выбарах кіраўнік дзяржавы Педра Кастылья ўступіў на пасаду ў ліпені 2021 года і быў адпраўлены Кангрэсам у адстаўку ў снежні 2022 года ў сувязі з абвінавачаннем у спробе мецяжу з-за спробы распусціць парламент.