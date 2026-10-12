У Польшчы прадухілілі замах на Туска і Касіняка-Камыша

У Польшчы прадухілілі магчымы замах на першых асоб дзяржавы. Як паведамляюць мясцовыя СМІ, паліцыя затрымала мужчыну, які пагражаў здзейсніць напад на Дональда Туска і Уладзіслава Касіняк-Камыша. Прэм'ер польскага рэжыму ўжо пацвердзіў факт затрымання і падзякаваў праваахоўнікам за аператыўныя дзеянні.

У канцылярыі Туска заявілі, што пагроза была "смяротна сур'ёзнай", а верагоднасць яе ажыццяўлення ацэньвалася як вельмі высокая.

Адзначаецца, што за падрыхтоўкай нападу стаялі правыя экстрэмісты, а зламыснік валодаў інфармацыяй пра хатнія адрасы палітыкаў і дэталёва ведаў іх планы на бліжэйшую будучыню.