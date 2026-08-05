У Рэйне ўзровень вады знізіўся да самага нізкага паказчыку з 1880 года
Абмяленне найбуйнейшых еўрапейскіх рэк наносіць зруйнавальны ўдар па эканоміцы кантынента на фоне анамальнай засухі. Як паведамляе Bloomberg, узровень вады ў Рэйне знізіўся да самага нізкага паказчыку з 1880 года.
Крытычная сітуацыя пагражае поўным паралічом найважнейшага маршруту транспарціроўкі вугля, паліва і прамысловых тавараў праз большую частку Еўрасаюза.
З-за падзення ўзроўню вады рэзка выраслі тарыфы на рачныя грузаперавозкі. Баржам прыходзіцца памяншаць сваю грузападымальнасць, каб фізічна прайсці па мелкаводдзі, што ўжо выклікала зрывы графікаў паставак.
Як адзначае агенцтва, рост транспартных выдаткаў пагаршае энергетычны крызіс і пагражае далейшым падзеннем прамысловай канкурэнтаздольнасці Еўропы ў параўнанні з краінамі Азіі і Паўночнай Амерыкі.