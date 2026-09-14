У Сірыі з-за рэзкага росту цэн на паліва ўспыхнулі пратэсты
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Сірыі ўспыхнулі масавыя пратэсты і беспарадкі пасля наймацнейшага начнога павышэння цэн на энерганосьбіты. Сітуацыя выйшла з-пад кантролю ўлад адразу ў некалькіх правінцыях.
Усяго за адну ноч кошт дызельнага паліва ў рэспубліцы ўзляцеў на 40 %, а цэны на бензін - амаль на 28 %. Абураныя грамадзяне і вадзіцелі цяжкагрузаў заблакіравалі аўтамагістраль Алепа - Дамаск і іншыя важныя транспартныя артэрыі.
У шэрагу гарадоў мірныя мітынгі перараслі ў сутыкненні з сіламі правапарадку. Дэманстранты паляць покрыўкі і будуюць барыкады.
Пры гэтым сірыйскія ўлады заклікаюць грамадзян супакоіцца, заяўляючы, што павышэнне цэн з'яўляецца "часовай мерай", накіраванай на забеспячэнне бесперабойных паставак і захаванне паліва на ўнутраным рынку.