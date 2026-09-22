У СНД расце намінальная заработная плата

У СНД стабільна расце намінальная зарплата. У першым паўгоддзі 2026-га на прасторы Садружнасці захавалася ўстойлівая станоўчая дынаміка.

Паводле звестак Статкамітэта СНД, прырост налічанай зарплаты адносна аналагічнага перыяду мінулага года зафіксаваны ва ўсіх дзяржавах. Самыя высокія паказчыкі сярэднямесячнага даходу - традыцыйна ў Расіі і Беларусі.

У якіх сферах зарабляюць больш за ўсё? У Азербайджане работнікі горназдабыўной прамысловасці атрымліваюць 375 % ад сярэдняй зарплаты па краіне, у Арменіі рэкардсмены - фінансісты (303 % ад сярэдняй), а ў Беларусі максімальныя паказчыкі зафіксаваны ў сферы інфармацыі і сувязі (218 %).