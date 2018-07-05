Глядзець анлайнПраграма ТБ
У прэзідэнта Балівіі выявілі пухліну

Аб гэтым Эва Маралес заявіў у сваім "Твітары". Цытата - "Пухліну знайшлі падчас планавага абследавання. Урачы яе ўжо выдалілі. Заўтра мяне выпішуць, я ў парадку на 100 працэнтаў". 

Эва Маралес займае пасаду прэзідэнта Балівіі з 2006 года. За час яго кіравання нацыяналізаваны шэраг галін прамысловасці. У тым ліку газаправодную, нафтавую і тэлекамунікацыйную кампаніі. Паводле слоў балівійскага лідара, прыбыткі ад продажу натуральных рэсурсаў павінны справядліва размяркоўвацца паміж жыхарамі ўсёй краіны.