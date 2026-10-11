Удары па энергааб'ектах Ірана маглі прывесці да эвакуацыі Тэгерана
Удары па энергааб'ектах Ірана выклікалі выкід 4,7 тыс. т арганічных рэчываў. Пра гэта паведаміла кіраўніца Арганізацыі аховы навакольнага асяроддзя Ірана Шына Ансары.
Аб'ём забруджвальных рэчываў, якія трапілі ў атмасферу, быў настолькі вялікі, што мог стварыць у Тэгеране сітуацыю, дзе спатрэбілася б эвакуацыя горада. Але дзякуючы вялікай вышыні памежнага пласта атмасферы, асноўная частка рэчываў не дасягнула прыземнага пласта паветра ў Тэгеране.