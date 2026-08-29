Узброеныя сілы Украіны атакавалі дронамі Растоўскую вобласць Расіі - пацярпелі сем чалавек
Сем мірных жыхароў атрымалі раненні пры масіраванай атацы дронаў украінскіх узброеных сіл на Растоўскую вобласць, паведаміла РІА Навіны са спасылкай на губернатара Юрыя Слюсара.
"У Растове-на-Доне шпіталізаваны чацвёра: двое дарослых і двое дзяцей. Адно дзіця ў цяжкім стане", - напісаў ён на платформе "Макс".
Яшчэ тры чалавекі звярнуліся па меддапамогу ў Аксайскім раёне рэгіёна. Пры падзенні абломкаў БПЛА адбылося выгаранне ў лесапаласе. Падрабязнасці ўдакладняюцца, дадаў Слюсар.
Акрамя таго, украінскія баевікі атакавалі размешчаны ў вобласці лагістычны аб'ект Ozon.
"Узнікла невялікае ўзгаранне, але яго адразу ж патушылі. Мы загадзя эвакуіравалі ўсіх работнікаў. Паводле папярэдняй інфармацыі, пацярпелых няма", - заявілі ў кампаніі.
Там адзначылі, што зараз комплекс часова не працуе, яго аглядаюць экстранныя службы.