3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Узброеныя сілы Украіны нанеслі ўдары па цывільных суднах у Азоўскім моры
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Азоўскім моры ў выніку атакі ўкраінскіх дронаў загінулі 5 грамадзян Азербайджана. 6 чалавек паранены, паведамляе МЗС Азербайджана.
Былі атакаваны грузавыя цеплаходы "Натра" і "Цыркон", якія накіроўваліся з Турцыі ў Растоў-на-Доне для пагрузкі збожжа. У кожны з іх трапіла па 4 украінскія БПЛА.
Тых, хто выжыў, падабралі тры караблі, якія праходзілі ў раёне. Выратаваныя маракі дастаўлены ў порт Ейск.
Раней Узброеныя сілы Украіны атакавалі збожжавоз "Волга-Балт", які рухаўся пад расійскім флагам з Растоўскай вобласці ў Краснадарскі бок, тады загінуў адзін член экіпажа.