Узброеныя сілы Украіны нанеслі ўдары па цывільных суднах у Азоўскім моры

У Азоўскім моры ў выніку атакі ўкраінскіх дронаў загінулі 5 грамадзян Азербайджана. 6 чалавек паранены, паведамляе МЗС Азербайджана.

Былі атакаваны грузавыя цеплаходы "Натра" і "Цыркон", якія накіроўваліся з Турцыі ў Растоў-на-Доне для пагрузкі збожжа. У кожны з іх трапіла па 4 украінскія БПЛА.