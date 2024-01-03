3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
У Японіі колькасць ахвяр землетрасенняў павялічылася да 62
Колькасць ахвяр землетрасенняў, якія працягваюцца ў цэнтральнай частцы Японіі, узраслада 62 чалавек, паведамляеБЕЛТА.
Больш чым 100 чалавек атрымалі розныя траўмы. Большасць ахвяр і пацярпелых - жыхары прэфектуры Ісікава. Пажары, справакаваныя землетрасеннямі, у гэтай мясцовасці знішчылі звыш 200 жылых дамоў, звыш 100 пабудоў разбураны падземнымі штуршкамі. На месцы разбораў завалаў ратавальнікі, работнікі экстранных служб, салдаты, накіраваныя ў раён бедства, працягваюць пошук людзей.
З-за наступстваў землетрасення эвакуіравана амаль 60 тыс. жыхароў прэфектур Ісікава, Ніігата і іншых абласцей. Больш як 33 тыс. дамоў працягваюць заставацца без электрычнасці, у пацярпелых рэгіёнах назіраюцца перабоі ў рабоце інтэрнэту і мабільнай сувязі, водазабеспячэння.
Зпанядзелка, 1 студзеня, уЯпоніі адбылося ўжо звыш 300 землетрасенняў рознай сілы, магнітуда самага магутнага з іх склала 7,6. Пагроза цунамі для ўсяго заходняга ўзбярэжжа краіны захоўвалася больш чым 20 гадзін. Землетрасенне стала самым магутным для гэтай часткі Японіі з 1885 года. Сейсмалагічная актыўнасць у гэтым раёне захаваецца яшчэ на працягу тыдня.