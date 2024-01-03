У Японіі колькасць ахвяр землетрасенняў павялічылася да 62

З-за наступстваў землетрасення эвакуіравана амаль 60 тыс. жыхароў прэфектур Ісікава, Ніігата і іншых абласцей. Больш як 33 тыс. дамоў працягваюць заставацца без электрычнасці, у пацярпелых рэгіёнах назіраюцца перабоі ў рабоце інтэрнэту і мабільнай сувязі, водазабеспячэння.

Зпанядзелка, 1 студзеня, уЯпоніі адбылося ўжо звыш 300 землетрасенняў рознай сілы, магнітуда самага магутнага з іх склала 7,6. Пагроза цунамі для ўсяго заходняга ўзбярэжжа краіны захоўвалася больш чым 20 гадзін. Землетрасенне стала самым магутным для гэтай часткі Японіі з 1885 года. Сейсмалагічная актыўнасць у гэтым раёне захаваецца яшчэ на працягу тыдня.