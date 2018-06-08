Вашынгтон не выключае падпісання пагаднення аб заканчэнні карэйскай вайны
Гэта можа адбыцца на сустрэчы кіраўніка Белага дома і Кім Чэн Ына ў рамках маючага адбыцца амерыканска-карэйскага саміту. Такую заяву Дональд Трамп зрабіў па выніках сустрэчы з прэм'ерам Японіі.
Па словах амерыканскага прэзідэнта, калі сустрэча ў Сінгапуры акажацца ўдалай, ён запросіць Кім Чэн Ына ў ЗША. У адваротным выпадку Белы дом гатовы адмовіцца ад далейшага дыялогу з КНДР. Кіраўнік японскага ўрада Сіндза Абэ ўказаў на важнасць прытрымлівання санкцыённага рэжыму ў дачыненні да Пхеньяна.