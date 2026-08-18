Вашынгтон ставіць умову: ЗША не дапусцяць аднаўлення Газы без раззбраення ХАМАС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Кушнер заявіў, што Вашынгтон не дазволіць аднаўляць разбураную Газу, пакуль ХАМАС не здасць зброю. Пра гэта паведамляе Al Jazeera.
Выданне падкрэслівае, што ў Вашынгтона ёсць план рэканструкцыі рэгіёна, але міжнародныя інвестары не стануць укладваць сродкі да выканання патрабавання. Прычым ХАМАС раней згадзіўся раззброіцца ў рамках працэсу, які падтрымліваў ЗША. Ён прадугледжваў вывад ізраільскіх войскаў і спыненне атак на палесцінскую тэрыторыю. Але Тэль-Авіў адхіліў гэту прапанову.