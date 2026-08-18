Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБлізкі Усход

Вашынгтон ставіць умову: ЗША не дапусцяць аднаўлення Газы без раззбраення ХАМАС

Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Кушнер заявіў, што Вашынгтон не дазволіць аднаўляць разбураную Газу, пакуль ХАМАС не здасць зброю. Пра гэта паведамляе Al Jazeera.

Выданне падкрэслівае, што ў Вашынгтона ёсць план рэканструкцыі рэгіёна, але міжнародныя інвестары не стануць укладваць сродкі да выканання патрабавання. Прычым ХАМАС раней згадзіўся раззброіцца ў рамках працэсу, які падтрымліваў ЗША. Ён прадугледжваў вывад ізраільскіх войскаў і спыненне атак на палесцінскую тэрыторыю. Але Тэль-Авіў адхіліў гэту прапанову.

Разделы:

У свецеЗША
x

Чытайце таксама