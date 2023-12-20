Вярхоўны суд штата Каларада забараніў Трампу ўдзельнічаць у мясцовых выбарах

Вярхоўны суд штата Каларада забараніў Дональду Трампу ўдзельнічаць у мясцовых папярэдніх выбарах, каб быць вылучаным у прэзідэнты. Падставай названа 14-я папраўка да Канстытуцыі. Яна абмяжоўвае ў праве быць абранымі тых, хто, "займаючы пасаду, удзельнічаў у мецяжы або паўстанні супраць ЗША". Маецца на ўвазе штурм Капітолія 6 студзеня 2021 года. Рашэнне суда не ўступіць у сілу да 4 студзеня. У штабе Трампа назвалі вердыкт памылковым і заявілі, што неадкладна абскардзяць яго ў Вярхоўным судзе ЗША.