Улады Ірака запатрабавалі ад Швецыі выдаць чалавека, які спаліў Каран

Багдад патрабуе правасуддзя ў адпаведнасці з іракскім заканадаўствам. Размова пра мігранта, які спаліў свяшчэнную кнігу мусульман каля мячэці ў Стакгольме. Раней пасол Швецыі ў Багдадзе была выклікана ў МЗС Ірака - ёй быў выказаны "рашучы пратэст". З асуджэннем акта вандалізму выступіў шэраг мусульманскіх краін, у тым ліку Турцыя, Алжыр, Інданезія. У самім Багдадзе мітынгоўцы ўварваліся на тэрыторыю пасольства Швецыі. А гэтай ноччу палілі флагі краіны, якая выдала дазвол на скандальную акцыю каля стакгольмскай мячэці.