3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Вобыскі, затрыманні і непрацуючыя камеры: парламенцкія выбары ў Арменіі пачаліся са скандалаў
Гучнымі скандаламі адзначыліся першыя хвіліны парламенцкіх выбараў у Арменіі. З Ерэвана паведамляюць аб шматлікіх арыштах.
Служба нацбяспекі правяла вобыскі ў кватэры праваабаронцы Карапета Пагасяна, а таксама ў штабах двух партыйных блокаў - "Арменія" і "Моцная Арменія". Стала вядома, што быў затрыманы адзін з апазіцыйных кандыдатаў. Прычыны вобыскаў і затрыманняў не аб'яўлены.
Армянскія СМІ паведамляюць таксама, што на дзясятках выбарчых участкаў камеры відэаназірання альбо не працуюць, альбо перадаюць карцінку з затрымкай.
Па ўсёй краіне прайшлі затрыманні кіраўнікоў участковых выбаркамаў: узятыя пад варту два старшыні і адзін сакратар выбарчай камісіі. На момант адкрыцця ўчасткаў на сваіх месцах адсутнічалі 50 членаў выбаркамаў.
Па ўсёй бачнасці, улады краіны на чале з прэм'ерам Ніколам Пашынянам спрабуюць забяспечыць сабе спрыяльны зыход выбараў. Згодна з апытаннямі, яго паплечнікі атрымліваюць каля траціны мандатаў. Пры гэтым праціўнікі Пашыняна маюць усе шанцы заручыцца падтрымкай амаль паловы армян.