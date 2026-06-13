3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Выбары ў Арменіі: як Пашынян стварыў "матэматычны цуд" на фоне расколу ў краіне
На замежных палітычных пляцоўках замест пошуку кампрамісаў выбіраюць жорсткі сілавы сцэнарый. Парламенцкія выбары ў Арменіі зафіксавалі небяспечны тэктанічны раскол у грамадстве. Апазіцыя на чале з буйным бізнесменам Самвелам Карапецянам б'е ў звон. Блок "Моцная Арменія" падаў у ЦВК заяву з патрабаваннем ануляваць вынікі галасавання з-за маштабных фальсіфікацый.
Пакуль Пашынян запісваў чарговыя ролікі для зумераў, праваахоўныя органы працавалі не пакладаючы рук: за пару дзён да галасавання затрымалі некалькі соцень прыхільнікаў апазіцыі. Дзеля прывіднай "еўрапейскай будучыні" і майскіх абяцанняў ад Бруселя ўлада ў Ерэване, здаецца, гатова сціраць нацыянальную ідэнтычнасць. Хто дае фінансы і спявае рамансы? І ці паспее мудры народ своечасова распазнаць маштаб пагрозы (глядзіце відэа).