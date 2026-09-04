З 10 верасня Польшча ўводзіць абмежаванні на палёты ўздоўж усходняй мяжы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польшча з 10 верасня на тры месяцы абмяжуе палёты ўздоўж сваёй усходняй мяжы, г. зн. уздоўж межаў з Беларуссю і Украінай.
Ноччу ў гэтай зоне забароняць усе палёты паветраных суднаў, удзень для грамадзянскай авіяцыі і беспілотнікаў будуць дзейнічаць спецыяльныя патрабаванні.
Увесці гэтую меру запатрабавала аператыўнае камандаванне польскай арміі. Як заяўлена, робіцца гэта для забеспячэння бяспекі дзяржавы. Абмежаванні не закранаюць пасажырскія рэйсы, якія ажыццяўляюцца на значных вышынях.