Жыхары Фінляндыі вымушаны эканоміць, а Швецыю накрыла хваля банкруцтваў
Жыхары Фінляндыі назвалі сітуацыю ў эканоміцы краіны змрочнай. Як піша Helsingin Sanomat, узровень даверу фінскіх спажыўцоў працягвае падаць. На яго ўплывае і фінансавае становішча саміх фінаў. Паказчык самы негатыўны за больш як 20 гадоў. З-за высокай інфляцыі эканоміць даводзіцца нават на туалетнай паперы. Паводле афіцыйных звестак статцэнтра, пра банкруцтва заявілі амаль 3,5 тыс. кампаній. Гэта самы высокі паказчык за апошнія 25 гадоў.
Падобная сітуацыя і ў Швецыі. Мясцовыя кампаніі не вытрымліваюць крызісу. Як піша Bloomberg, колькасць банкруцтваў павялічылася на 29 % летась (да самага высокага ўзроўню з 90-х гадоў). Пры гэтым эксперты лічаць, што гэта сітуацыя толькі вяршыня айсберга на фоне ўстойліва высокай інфляцыі і працэнтных ставак.