Зрыў перамір'я: ЗША атакавалі звыш 80 іранскіх цэляў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мір на Блізкім Усходзе зноў на мяжы зрыву. Цэнтральнае камандаванне амерыканскіх Узброеных сіл аб'явіла аб нанясенні ўдараў па больш чым 80 цэлях на тэрыторыі Ірана.
Пентагон сцвярджае, што аперацыя праведзена з мэтай ліквідацыі іранскіх комплексаў СПА, радараў і 60 баявых катараў, якія нібы атакавалі раней камерцыйныя судны ў Армузскім праліве. Таксама Вашынгтон адклікаў ліцэнзію на продаж іранскай нафты.
У сваю чаргу ў Тэгеране назвалі дзеянні Белага дома грубым парушэннем Ісламабадскага мемарандума аб спыненні вайны і ўсклалі на ўрад ЗША ўсю адказнасць за небяспечныя геапалітычныя наступствы, паабяцаўшы даць рашучы адказ.