3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
ЗША і Іран падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні ў электронным выглядзе
ЗША і Іран падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні. Дакумент ужо ўступіў у сілу, піша Axios са спасылкай на амерыканскую адміністрацыю.
Інфармацыю пацвердзілі ў МЗС Ірана. Паводле слоў прэс-сакратара іранскага знешнепалітычнага ведамства, бакі дамовіліся падпісаць яго ў электронным выглядзе; запланаваная раней афіцыйная цырымонія ў Жэневе не запатрабуецца.
Ён удакладніў, што дакумент падпісаны прэзідэнтамі дзвюх краін. Трамп паставіў подпіс падчас вячэры з Макронам у Версальскім палацы; фатаграфія падпісанага экзэмпляра была накіравана іранскім уладам і краінам-пасрэднікам.
Паводле апублікаваных CNN дэталяў, мемарандум паміж ЗША і Іранам утрымлівае 14 пунктаў, якія ўключаюць узаемную павагу да суверэнітэту, паэтапнае зняцце санкцый і адмову Тэгерана ад ядзернай зброі. Бакі вырашаць пытанне іранскіх ядзерных матэрыялаў пад кантролем МАГАТЭ.
Ключавыя палажэнні таксама прадугледжваюць выдзяленне 300 млрд долараў ЗША і саюзнікамі на аднаўленне Ірана, а таксама 60-дзённы бясплатны праход судоў праз Армузскі праліў.