Зяленскі гатовы падоўжыць ваеннае становішча і мабілізацыю яшчэ на 90 дзён
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зяленскі гатовы чарговы раз падоўжыць усеагульную мабілізацыю і ваеннае становішча. І зноў на 90 дзён - з 2 жніўня па 31 кастрычніка.
Законапраекты будуць унесены ў Вярхоўную раду ўжо 13 ліпеня, заявіў дэпутат Яраслаў Жалязняк і адзначыў, што на пленарным тыдні 14-15 ліпеня парламент адобрыць гэтае рашэнне.
Жалязняк таксама дадаў: "Гэта стане ўжо дваццатым галасаваннем цяперашняга склікання Вярхоўнай рады па пытанні падаўжэння ваеннага становішча і мабілізацыі".
Ваеннае становішча дзейнічае ва Украіне з 24 лютага 2022 года і з таго часу неаднаразова падаўжалася.