Просто мороз по коже от такой чудовищной лжи! Как Запад за желание помочь поливает грязью

"Чем чудовищнее ложь, тем проще в нее поверят", - считает президент МБОО "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева. Она столкнулась с чудовищной ложью, обвиняющей, расчеловечивающей тех, кто реально помогает.

По ее словам, это то, во что играются сегодняшние фашисты. "Это знакомо мне еще по истории с Елизаветой Глинкой (российским общественным деятелем и филантропом, врачом-специалистом в области паллиативной медицины, основательницей международной общественной организации "Справедливая помощь"), которую в 2014-15 гг. начали поливать грязью во всех западных СМИ и обвинять. Они писали, что доктор Лиза везет украинских детей в Россию, вы только задумайтесь, продавать их на органы. Вот я это говорю, у меня аж просто мороз по коже от такой чудовищной, зверской, дикой лжи. Но ведь кто-то же верил, ведь не просто так эти вбросы, которые на чье-то сознание вполне благополучно ложатся", - предполагает она.

Ольга Демичева:

"В 2022 году нашлись те, кто обвинил Президента России Владимира Путина, уполномоченного России по правам ребенка Марию Львову-Белову в том, что они воруют украинских детей. Разумеется, не забыли и про справедливую помощь доктора Лизы, и про нынешнего руководителя, что мы занимаемся этим".

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Но чтобы узнать правду, достаточно приехать и посмотреть, уверена президент МБОО "Справедливая помощь доктора Лизы". "Мы же открыты, пожалуйста, - пригласила она. - Вот дети, вот их родители. Вот мы им купили билеты, привезли их на лечение. Вот они закончили лечение. Мы купили билеты. Кто хочет вернуться домой, пожалуйста, они поехали к себе в Донецкую, Луганскую республики, Херсонскую, Запорожскую области. Кто сказал, у нас сейчас страшно, там стреляют, можно пока мы где-то переждем на территории, где не стреляют? Конечно. Друзья, все регионы России, у нас огромная страна, принимают эти семьи, предоставляют им возможность: располагайтесь, живите, учитесь. Конечно, это же родные люди".

Ольга Демичева: