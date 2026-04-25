Израиль нарушил перемирие и нанес авиаудары по Ливану 24 апреля: есть погибшие

Несмотря на вступившее в силу продолжение режима прекращении огня между Израилем и Ливаном, объявленное 24 апреля, израильские силы нанесли авиаудары по южным районам Ливана, в результате которых погибли 6 человек.

"Израильские авиаудары по южному Ливану 24 апреля привели к смерти шести граждан и ранениям еще двух", - говорится в заявлении.

Согласно данным Министерством здравоохранения Ливана, с начала военных действий 2 марта в результате израильских атак в Ливане погиб 2491 человек.

24 апреля Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан после переговоров в Белом доме договорились продлить на три недели режим прекращения огня.

