Богодель о геополитике Запада: Что-то абсолютно новое начинается на Южном Кавказе

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Соединенным Штатам Америки традиционно хорошо, когда другим плохо. Такой всемирный паразит с длинными щупальцами и ненасытным брюхом. Слабых он уничтожает, из тех, кто посильнее, выжимает последнюю жизнь.
Америка рассматривает свое величие лишь на фоне разорения, уничтожения и ослабления стран, которых считает конкурентами или которые могут составить потенциальную конкуренцию ей.
Но кому нужен такой партнер? Неважно, кто будет стоять у руля этой адской машины, траектория ее движения не изменится до того момента, пока страны, на которые она оказывает влияние, будут вести себя как рабы. А у руководства этих стран будут стоять прикормленные и воспитанные США чиновники. Ситуация в Грузии и Румынии лишь подтверждает, что бороться можно и нужно, чтобы реальную позицию народа услышали во всем мире.
Соединенные Штаты определяют всю внешнюю политику и во многом внутреннюю политику Европейского союза и Североатлантического альянса. А это в принципе на сегодняшний день вся Европа плюс Канада. Таким мнением в программе "Это другое" поделился заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
По его мнению, Америка, с одной стороны, попытается не создать предпосылки для крупномасштабного военного конфликта, где вынуждены будут задействовать пятую статью Устава НАТО, а с другой стороны, все-таки продолжать эскалацию ситуации с Россией, поддерживая градус напряженности на определенном уровне, в том числе связанный с ситуацией в Балтийском регионе. На первое место начинают выходить такие локальные военные альянсы как JEF, которым руководит Великобритания, считает эксперт.
Говоря о принципах внешней политики США, нужно вспомнить доктрину Монро, считает эксперт. "Это не изоляционистская доктрина, а доктрина, направленная на то, что Америка превыше всего. "Сделаем Америку снова великой", - напомнил он.
По его словам, сейчас будет решаться вопрос Гренландии, может быть, части Канады, а также вопросы, связанные с Панамским каналом. Европе предоставят возможность заниматься своими оборонительными делами, а Соединенные Штаты будут всего лишь наблюдать со стороны. Также продолжится та же политика в отношении Российской Федерации, Украины, Молдовы и других регионов.
"Не надо забывать про Южный Кавказ, что-то там абсолютно новое начинается", - подчеркнул Андрей Богодель.
Андрей Богодель:
"Нельзя забывать и про Польшу. Она собирается всячески стать региональным лидером. А каким региональным лидером? Давайте вспомним Люблинский треугольник. А Люблинский треугольник - это Польша, Литва и Украина. И даже есть свои совместные структуры, различные учения, различные политические и не только политические мероприятия. Участие Литвы и Польши практически во всех альянсах, насколько позволяют, конечно, финансы и насколько это разрешает им делать Америка".
Польша сегодня занимает очень важную в военном аспекте лидирующую позицию, уверен заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси.
Эксперт обратил внимание на развертывание войск НАТО вблизи государственных границ Беларуси со стороны Польши и Литвы, и что раньше это было на ротационной основе (приезжали сюда войска, была их смена). "Сегодня вдоль нашей границы идет накапливание войск. С какой целью? Цель, я думаю, предельно ясна", - сказал он.
Андрей Богодель:
"Что требует сегодня Америка? Что требует Трамп сегодня от Европы, даже еще не став президентом по сути своей в полном объеме? А он требует перейти не на 2, не на 3, не на 4, а сразу на 5 % от ВВП. И поверьте, эти деньги будут тратиться не на мир и не на благосостояние граждан. Они будут тратиться на пушки, снаряды, ракеты и самолеты. А это не будет способствовать разрядке в регионе".